Italia, De Rossi elogia Raspadori: "E' un ragazzo d'oro, un giovane galantuomo"

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Raspadori è un ragazzo d'oro, un giovane galantuomo. Ti rende felice vedere questi ragazzi fare lo stesso percorso che ho fatto io in passato. Forse prima era più difficile emergere, ma Mancini ne ha provati tanti e molti di questi inseriti nel contesto si sono dimostrati all'altezza". Lo ha detto Daniele De Rossi, sul palco del Social Football Summit in corso a Roma, parlando dei giovani della nazionale italiana. "Probabilmente c'è un impoverimento nella selezione dei giocatori - continua - Si vive meno per strada, nei parchi, in spiaggia. C'è meno materia prima, ma c'è. Adesso abbiamo trovato 4-5 giocatori che io nelle under inferiori non conoscevo. Se hai il coraggio di sceglierli le alternative si trovano. A questi giocatori consiglio di giocare, anche nelle Under: hanno la fortuna di avere un ct (Mancini, ndr) che li segue e che non ha paura di sceglierli". (ANSA).