Italia, Di Lorenzo mette 'confusione' a Mancini: "Ho un dubbio per il terzino destro"

Roberto Mancini, CT dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di qualificazione a Euro 2020 contro la Bosnia. Gli azzurri sono giù qualificati alla fase finale ma inseguono il primo posto matematico e la decima vittoria.

Nella staffetta in attacco, più facile che giochi domani Immobile?

"Più probabile che giochi Belotti".

La formazione è fatta?

"Ho due dubbi, uno legato al terzino destro e l'altro a un centrocampista. Decideremo domani mattina".

Avete vinto sempre finora e in Bosnia nessuno ci è riuscito. Come pensa che finirà domani?

"La Bosnia ha sempre vinto in questo stadio, porta bene. Noi vogliamo continuare la striscia positiva, se alla fine saranno stati più bravi faremo i complimenti, ma dovranno giocare bene".