Italia fuori dai Mondiali, Marani: "Non c'è talento. I nostri migliori giocano al Sassuolo"

Il giornalista Matteo Marani ha parlato in maniera dura e netta dopo l'eliminazione dell'Italia dalla corsa a Qatar 2022: “Non abbiamo talento se togliamo Verratti e Jorginho, per il resto il meglio del nostro calcio è al Sassuolo. Berardi, Scamacca e Raspadori, ma non giocano nessuna coppa europea. Non possiamo equipararci a Germania, Francia o Inghilterra”.