Italia, Mancini: "I giocatori della Juve arriveranno mercoledi. I positivi non sono malati..."

All'interno della sala stampa dell'Artemio Franchi di Firenze, si è tenuta la conferenza stampa di Roberto Mancini, tecnico della Nazionale che domani affronterà la Moldavia in amichevole. La prime battute sono state per i giocatori della Juventus che al momento non sono ancora arrivati a Coverciano: "Buongiorno, intanto i positivi non sono malati. Non ci sono grandi problemi, i giocatori della Juventus arriveranno probabilmente mercoledì. Calcio litigioso? Fa parte del nostro DNA".