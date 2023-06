Italiano, l'ex allenatore: "L'ho fatto esordire, ma al Napoli serve uno più esperto"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gigi Cagni, ex allenatore - tra le altre - della Sampdoria

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gigi Cagni, ex allenatore - tra le altre - della Sampdoria: "La panchina del Napoli non è pesante, almeno non per chi ha la personalità giusta. Se fai l'allenatore non devi avere paura di prendere quest'occasione al volo e dare il 100%.

La perdita di Spalletti? Staremo a vedere quando inciderà, ma Luciano è un allenatore top in Europa. Lui ha fatto una riflessione con sé stesso, se non si sentiva pronto a ridare tutto al 100% è giusto che abbia fatto un passo da parte. Ha vissuto due anni isolato dal mondo e dedicato solo al Napoli, ma è un qualcosa di stressante che ti consuma. Poi se Spalletti fosse rimasto e le cose non fossero andate nuovamente bene, nessuno si sarebbe ricordato del grande risultato di questa stagione. Nel calcio troppe persone dimenticano in fretta, non male... Lo stiamo vedendo con Pioli, che addirittura è stato messo molto in discussione, per quanto le colpe del Milan non siano state solo sue. E' la croce degli allenatori: quando vinci, vinci con tutti, ma quando perdi, perdi da solo...

Napoli-Samp? Sarà una gara divertente, nessuno avrà nulla da perdere e Luciano darà spazio a tutti. Ci saranno tanti gol. Chi per me per il post-Spalletti? Sono legatissimo ad Italiano, l'ho fatto esordire in Serie A. In questa situazione ci vuole un allenatore esperto, però. E lo sa bene anche De Laurentiis. Poi chiediamoci anche cosa farà Giuntoli, che è stato decisivo per la crescita del Napoli in questi anni, sino allo Scudetto".