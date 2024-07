Jacobelli: “L’acquisto più importante il Napoli lo ha già fatto”

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – II Tempo’, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il giornalista Xavier Jacobelli: “La prima regola non scritta del mercato è: mai dire mai. Anche quando una trattativa sembra essersi arenata, non è mai detta l’ultima parola fino al gong del termine della sessione. Francamente, non credo che la trattativa con il PSG si sia raffreddata. Ci sono stati degli stop and go, ma nulla di più. L’Arabia Saudita non dovrebbe essere la scelta di Osimhen; dipende sempre dalle sue volontà, però la mia sensazione è che il ragazzo stia aspettando che si sblocchi la trattativa con i francesi.”

Su Lukaku: “Conte è troppo esperto nelle vicende di mercato che riguardano giocatori di questa rilevanza per non sapere che la risposta migliore in queste circostanze è la pazienza. Il mister avrebbe desiderato avere Lukaku già al primo giorno di ritiro, ma, data l’importanza della trattativa, è necessario attendere".

Su Hermoso: “Ci sono delle operazioni di mercato che durante il mese di luglio iniziano a delinearsi e poi si sbloccano quando ci si avvicina alla fine della sessione di mercato. Non mi stupirei se questa trattativa si sbloccasse ad agosto, nell’ultima decade di mercato, anche se ad oggi le parti sono un po’ lontane. Il mercato va seguito minuto per minuto!”.

Sui possibili acquisti del Napoli: “Non si può pretendere che le squadre siano già al completo a fine luglio. Il Napoli si sta guardando intorno, ma l’acquisto più importante lo ha già fatto, e si chiama Antonio Conte".

Su Raspadori-Chiesa: “Certo che è uno scambio fattibile. Però la realtà ci dice che, in questo momento, la Juve ha in testa l’obiettivo Koopmeiners, che è valutato dall’Atalanta 60 milioni. Per raggiungerlo, i bianconeri devono pagare quella cifra; di conseguenza, sul mercato ci sono Chiesa, Soulé ed altri. Quindi è evidente che quest’ipotesi è solo teorica. Poi spetta anche ai giocatori e ai club trovare l’accordo”.

Su Conte: “Credo che sia in assoluto uno dei migliori tecnici a livello internazionale. Lo dimostrano la sua carriera, i suoi successi e i suoi risultati. Lui da sempre professa la cultura del lavoro. Il Napoli aveva bisogno di un mister come lui. Scegliere Conte ha significato voltare pagina e individuare un allenatore che fa del sacrificio e dell’impegno le sue motivazioni principali".