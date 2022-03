Jacobelli: "Mancini ha fatto un miracolo con la vittoria dell'Europeo”

"Si doveva sospendere il campionato per dare la possibilità a Mancini di avere i ragazzi e così non è stato".

TuttoNapoli.net

Ospite di TMW Radio, il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli analizza i motivi che hanno portato all'eliminazione dell'Italia dagli spareggi Mondiali: "Il problema sono i settori giovanili. L'Italia è al 51esimo posto riguardo ai giocatori cresciuti in Italia. Molti tecnici sono preoccupati troppo della struttura fisica dei giocatori, lasciando indietro il talento. Noi in Italia non abbiamo registi in grado di scandire la manovra. E quanto tempo dovremo aspettare per vedere sancito il diritto di chi nasce in Italia di essere italiano? Mancini ha fatto un miracolo con la vittoria dell'Europeo. Si doveva sospendere il campionato per dare la possibilità a Mancini di avere i ragazzi e così non è stato".