Jacomuzzi: "Di Lorenzo era sottovalutato. Consigliai Jorginho al Chelsea già ai tempi del Verona"

Carlo Jacomuzzi, osservatore di club inglesi, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Con questa Nazionale si è dimostrato l'importanza dei giovani. Bisogna essere bravi a scovare i Barella, i Verrati, etc. Jorginho era un ragazzino sconosciuto e trattato male, quando lo vidi al Verona lo consigliai al Chelsea tantissimi anni fa.

Di Lorenzo? In passato era stato sottovalutato e in tanti non credevano che potesse fare così bene, ma quando mordeva le caviglie lo faceva bene. Nel calcio c'è bisogno di dà di tacco e di punta e di chi sa mordere le caviglie.

Mercato? Per me il colpo migliore del calciomercato finora è dell'Udinese. Mi riferisco al terzino sinistro Iyenoma Destiny Udogie, in arrivo dal Verona. Nessuno lo conosce nessuno, mi sbilancio e divo che è un grandissimo calciatore, destinato a fare delle ottime cose".