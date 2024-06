Jacomuzzi: "Osimhen piace in Premier, ma questo è un momento di pausa"

“Conte è un allenatore che predilige una difesa attenta, che non si scopre, ma non è un difensivista, lo ha dimostrato".

“Conte è un allenatore che predilige una difesa attenta, che non si scopre, ma non è un difensivista, lo ha dimostrato. E’ un allenatore molto meticoloso - ha detto il dirigente Carlo Jacomuzzi a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' – lo ha dimostrato in Italia ma anche al Chelsea, giocando un grande campionato offrendo anche un bel calcio. Gli esterni, insieme al centrale di centrocampo, sono elementi molto importanti per il gioco del mister salentino.

Osimhen? Ci sono interessamenti in Premier League per lui ma questo è un momento di pausa per tutti. Non è come in Italia, dove subito si lavora al mercato, dopo la FA Cup i dirigenti, gli allenatori e tutti i protagonisti sono in vacanza, c’è un momento di stasi. Poi c’è da chiudere il posizionamento degli allenatori; una volta sistemati gli assetti societari e quindi le “panchine” i dirigenti delle squadre inglesi sono poi anche in grado di chiudere i colpi importanti in pochi giorni. Il Chelsea, ad esempio, ha speso 100 milioni e più per Mudryk, non avrebbe problemi, in teoria, a spenderne altrettanti per Osimhen, ma questo vale anche per altri club inglesi. Conte darà tanto al Napoli ma anche De Laurentiis dovrà dare tanto a Conte, ma non in termini di soldi quanto di giocatori”.