Jacomuzzi: “Osimhen via per 100mln? Sì, ma il Napoli deve avere il ricambio adeguato”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo: “Osimhen via per 100 milioni? Si, ma se ho il ricambio adeguato. Quando arrivano certe offerte, bisogna purtroppo accettarle perché altrimenti poi, c’è il rammarico. Bisogna analizzare il mercato che c’è in Italia e all’estero per poi reinvestire la somma e magari anche migliorare. Se si inizia a lavorare adesso per la prossima stagione, si può operare bene. I giocatori vanno e vengono nessuno resta tutta la vita”.