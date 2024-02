Jorginho triste per il Napoli: "Dispiace vederlo così, spero si riprenda presto"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È tornato all'Estadio Do Dragão quasi tre anni dopo la notte magica in cui è diventato campione d'Europa con il Chelsea. Stavolta, però, Jorginho torna a casa con l'amaro in bocca, visto che il suo Arsenal è stato beffato dal Porto al 93': "È stato bello ritornare qui, quasi fino alla fine...", ha detto il centrocampista azzurro ai microfoni di Sky Sport. "Ci sono bei ricordi, quella notte è stata speciale".

Poi un pensiero al "suo" Napoli, che ha cambiato il secondo allenatore della stagione: "È sicuramente una sorpresa vedere una squadra in difficoltà dopo che ha vinto il campionato. Dispiace a chi segue il Napoli e a chi vuole bene a questa società, spero che si riprendano presto".