Juric e le voci sul futuro: "Napoli? Non ci penso, sono concentrato sul Verona"

Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona, dopo la sconfitta rimediata sul campo del Sassuolo è intervenuto al microfono di Sky Sport e ha commentato anche la possibilità di ritrovare Roberto De Zerbi da rivale in una big: "A me piace tanto, è uno che ha le sue idee e non le ha mai tradite, anche retrocedendo. Sia io che lui - penso - stiamo molto bene dove siamo perché lavoriamo a calcio come ci piace, e va bene. La rivalità è bella perché siamo della stessa generazione. Abbiamo entrambi una mente abbastanza aperta. Ultimamente sta vincendo lui. Napoli? Non ci penso, sono concentrato sulla mia squadra. A me mi gira perché penso che oggi dovevamo vincere e avere tre punti in più. Stiamo proponendo gioco, aggressione, un calcio totale".