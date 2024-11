Juve, Giuntoli: "Ruolo del ds complicato, ci vogliono personalità e forza d'animo"

Cristiano Giuntoli, Managing Director Football della Juventus, è intervenuto a Coverciano al corso del Settore Tecnico propedeutico per la formazione dei nuovi direttori sportivi, parlando così ai presenti: "Per fare questo lavoro - si legge su TuttoJuve - dobbiamo essere spinti da una grande passione. Se siete qui oggi, davanti a me, vuol dire che ce l'avete. E poi ci vogliono personalità e grande forza d'animo. Il nostro è un ruolo molto complicato".

Prima che l'ex Napoli tenesse la lezione, la due ore nell'aula magna di Coverciano è stata aperta da un simpatico e breve siparietto con Riccardo Motta, attuale responsabile dell'area scouting del Carpi, che ha omaggiato il dirigente bianconero della sciarpa della società biancorossa. Successivamente ha partecipato anche lui al corso nelle vesti di allievo e uditore.

Al corso per direttore sportivo si sono alternati nella cattedra del Centro Tecnico Federale alcuni docenti di eccezione come Rafa Benitez, ex allenatore di Liverpool, Real Madrid e Inter, Riccardo Bigon e l'attuale Women's Football Director della Juventus, Stefano Braghin. Ieri era stata invece la volta dell'attuale direttore sportivo del Rennes, Frederic Massara, del tecnico dell'Empoli, Roberto D'Aversa, del responsabile della CAN, Gianluca Rocchi, e del team manager del Milan, Alberto Marangon.