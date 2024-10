Juve, Motta si nasconde: "Non siamo da scudetto. Napoli e Inter sono le favorite"

vedi letture

Thiago Motta, allenatore della Juventus, è intervenuto nel post-partita con l'Inter ai microfoni di Dazn. Tra i vari temi, il tecnico bianconero ha parlato della corsa al titolo dalla quale però si è tirato fuori. Di seguito le sue dichiarazioni.

In un'intervista hai detto che Inter e Napoli si giocano lo scudetto: dopo la partita di stasera possiamo dire che la Juventus è una delle squadre che lotta per lo scudetto?

"No. In questo momento abbiamo fatto una buona prestazione contro, ripeto, la favorita per lo scudetto insieme al Napoli. L'avevo detto prima della partita, senza essere un'opinione, perché l'Inter ha vinto l'ultimo e il Napoli l'ha vinto meno di due anni fa e ha mantenuto una grande base di quella squadra lì, che continuano a essere insieme. E' un fatto, è un fatto che sono due squadre che stanno avanti e in questo momento possono sicuramente competere fino alla fine per vincere. Ripeto: noi abbiamo fatto una bella prestazione ma dobbiamo mantenere i piedi per terra".