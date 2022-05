Juventus, Nedved: "Dybala? Richieste altissime, non ce la siamo sentita"

"Non vuol dire che il giocatore non sia valido, anzi, è molto forte".

TuttoNapoli.net

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di SportMediaset prima della sfida contro l'Inter. "Sono d'accordo, perché noi abbiamo raggiunto la qualificazione di Champions con abbastanza tranquillità. Siamo molto contenti, questo è il secondo traguardo, abbiamo raggiunto la finale".

Sappiamo quante pressioni ci sono nella Juventus. È Vlahovic che deve crescere oppure la squadra deve aiutarlo? "La verità sta nel mezzo, il ragazzo è partito molto bene, eravamo entusiasti, ha segnato anche gol importanti. Non è solo il peso della maglia, lui a Firenze ha fatto già tanto, può anche essere una stanchezza fisica, ma questo non vuol dire niente. Per come si allena è giusto che sia in campo, è un ragazzo con molta volontà. Siamo molto contenti di lui".

Dove si è arenata la trattativa con Dybala? "Difficile dirlo, precisamente. Abbiamo valutato su tutti gli aspetti, quello che fa in campo e fuori. Faccio fatica a dire dove, ma le sue richieste erano altissime. Noi non ce la sentivamo, le strade si sono divise. Non vuol dire che il giocatore non sia valido, anzi, è molto forte".

Su Chiellini in dirigenza. "È un'icona mondiale, a lui la scelta, su cosa vorrà fare. Basta che sia felice, merita tutto il bene del mondo, noi siamo aperti a tutto, lasciamo decidere a lui".