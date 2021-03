Karnezis: "Galtier non mi ha chiesto del Napoli, ma perché cambiare Gattuso?"

Orestis Karnezis, ex portiere del Napoli e attuale portiere del Lille, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Seguo sempre il Napoli, una città simile la porti nel cuore e non la dimentichi. E' un'annata particolare. Il Napoli è ancora in alto e può andare in Champions.

A volte mi sento con Manolas, ma non con tutti i miei ex compagni, coi quali ho un ottimo rapporto.

Per me l'alternanza Meret-Ospina è giusta, una squadra forte è giusto abbia due portieri di valore.

Galtier? E' un allenatore bravo e serio, ha mantenuto l'ossatura di squadra e il club sta crescendo. Non mi ha chiesto niente di Napoli, ma non credo che gli azzurri abbiano un problema di allenatore. Stimo Gattuso che sta facendo bene e non vedo perché cambiarlo".