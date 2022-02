Koulibaly, l'amico-allenatore: "La vittoria del Senegal è anche di Napoli!"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Adam Kane, allenatore: "In Senegal inseguivamo da tempo la Coppa d'Africa e l'abbiamo fatto grazie a Koulibaly, questa è una vittoria anche di Napoli. E in effetti Koulibaly è anche un capitano di Napoli. Cosa succede in Senegal? Cosa non sta succedendo! Hanno dato giorno di festa, tutti sono scesi in strada a festeggiare. La squadra arriverà in Senegal, domani saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica. Per il Senegal è come la vittoria di un Mondiale.

Ho scritto a Koulibaly per complimentarmi, non ci siamo sentiti via chiamata. Penso che dopo la visita del Presidente della Repubblica ritornerà a Napoli. Inter-Napoli? Se Mertens non avesse sbagliato alla fine...così come anche Mario Rui. Il Napoli sta recuperando tanti giocatori, ora rientrerà anche Koulibaly. Il Napoli può tranquillamente dire la sua, non è da meno rispetto alle altre squadre. Anzi, ha qualcosa in più: gioca. Gli altri magari vincono con le ripartenze, il Napoli ha identità. Quando si gioca contro le big ovviamente la concentrazione viene da sé. Il campionato si è riaperto e il Napoli può dire la sua fino all'ultima".