Koulibaly, l'ex agente frena: “Futuro? I top club non possono spendere. Sulla Coppa d’Africa..."

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, ha parlato del difensore del Napoli e della Coppa d'Africa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “I giocatori devono rispondere alle convocazioni per la Coppa D’Africa. Purtroppo hanno deciso di cambiare le date e far iniziare la competizione tra gennaio e febbraio. La CAF e la FIFA dovrebbero riprogrammare la Coppa D’Africa nel mese di giugno. Sarebbe un periodo migliore per tutti i club.

SUL FUTURO DI KOULIBALY - Il problema riguarda le richieste del presidente De Laurentiis che è sempre stato inflessibile su Koulibaly. Anche Spalletti farà di tutto per tenerlo. Il Napoli come tutti i club ha problemi di denaro e qualche cessione dovrà farla. Il Real Madrid ha solo i soldi per comprare Mbappè. C’è un problema molto serio di liquidità che riguarda tutti i club, la situazione è complicata”.