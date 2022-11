Koulibaly, lettera da brividi: "Vincere col Senegal vale più di un Mondiale con la Francia"

Lunga, lunghissima lettera scritta da Kalidou Koulibaly alla vigilia del Mondiale che disputerà da capitano del suo Senegal.

Lunga, lunghissima lettera scritta da Kalidou Koulibaly alla vigilia del Mondiale che disputerà da capitano del suo Senegal. Uno scritto affidato a The Player's Tribune in cui il difensore ex Napoli, oggi al Chelsea, spiega anche il motivo che l'ha indotto a scegliere il Senegal e non la Francia: "Nei quartieri degli immigrati in Francia, ci sono davvero due Mondiali che si svolgono contemporaneamente. C'è il Mondiale in tv, e poi c'è quello che si gioca per strada con gli amici. In TV ci sono la squadra senegalese, la squadra turca, la squadra tunisina, la squadra algerina. E poi c'è la squadra senegalese di quartiere, la squadra tunisina di quartiere, e così via. Durante un'estate normale, il quartiere è un bellissimo mix di culture, lingue e amicizia. Se sei l'unico abbastanza fortunato da avere una PlayStation, diventa la "Playstation di quartiere". Se vai al parco e tutte le madri sono sedute sull'erba a mangiare il gelato, non vai a dare un bacio solo alla madre del tuo amico, le baci tutte in fila.

Ognuno è diverso, quindi tutti sono uguali: capite? Non solo ogni quattro anno per i Mondiali, la tua bandiera la rappresenti ogni giorno. Anche quando si giocava in strada stavi giocando per il paese dei tuoi genitori o dei tuoi nonni come se fossi stato davvero convocato in prima squadra. E se succede che il Senegal gioca davvero contro la Turchia nei quarti di finale di un Mondiale, come nell'estate del 2002? Anticipi la partita e fai il "gioco prima del gioco", come se decidesse la vita reale. Anche se giochi a cinque dietro la tua scuola, è Turchia contro Senegal. Decide letteralmente il destino.

Ricordo che disputammo questa partita con i miei amici prima dei quarti di finale. Perdemmo contro i turchi e sembrava fosse morto qualcuno. Litigavamo tra di noi per aver commesso degli errori, trattenevamo le lacrime, ci accasciavamo a terra. Nel nostro mondo, un gruppo di bambini di 11 anni a Saint-Dié-des-Vosges aveva deluso l'intera nazione del Senegal.

Potreste pensare che stia esagerando, ma non è così. Il Mondiale è qualcosa di diverso. L'altro giorno un mio amico mi ha ricordato che eravamo così ansiosi che il Senegal vincesse i quarti di finale che abbiamo persino provato a fare qualche "magia" prima della partita. Abbiamo ricevuto una grande bandiera del Senegal da qualcuno e l'abbiamo messa sul tavolo della preghiera e ci siamo inchinati davanti a Dio per supplicarlo di aiutare i Leoni di Teranga a sconfiggere la Turchia. Dio ha ricevuto molte di queste preghiere quel giorno, ne sono certo.

Ovviamente tutti sanno cosa è successo. Il Senegal ha perso al golden goal e abbiamo pianto tutti. Ma dico sempre alla gente che la cosa straordinaria del mio quartiere è stata che dopo che le nostre lacrime si sono asciugate, eravamo davvero felici per i nostri amici. Uno dei miei migliori amici si chiamava Gokhan, e i suoi genitori mi davano da mangiare proprio come i miei genitori davano da mangiare a lui. A casa sua ho mangiato kebab. Nel mio ha mangiato il mafé de poulet. Quindi, una volta eliminato il Senegal, ho tifato con il cuore per la Turchia.

A volte le persone mi chiedono perché ho scelto di giocare per il Senegal invece che per la Francia. "Kouli, se avessi scelto la Francia, saresti potuto diventare un campione del mondo". Forse, ma io credo nel destino. Dico sempre che sono il frutto di due culture: quella francese e quella senegalese. Sono molto orgoglioso di essere francese. Ma per me rappresentare il Senegal è stato deciso da un piano di Dio. C'è qualcosa dentro di me dal 2002 che mi spinge verso quel destino. Ricordo quando Aliou ha rilevato la squadra nel 2015, mi ha chiamato e mi ha detto: "Kouli, stiamo entrando in un nuovo ciclo e abbiamo bisogno di te. Devi venire con noi".

Ha rischiato su un 24enne che faceva ancora panchina per il Napoli. Ha creduto in me. Quindi ho dovuto credere nel Senegal. Quando ho chiamato i miei genitori per informare loro della mia decisione, è stata l'unica volta nella mia vita che li ho visti entusiasti del calcio. Normalmente si comportano come se stessi ancora giocando nel cortile della scuola. Ma quando ho chiamato mio padre su FaceTime e gli ho detto che avrei rappresentato il Senegal, ho visto la luce nei suoi occhi, negli occhi di un uomo che ha lavorato senza sosta come operaio specializzato in una segheria – sette giorni su sette per cinque anni – per poter dare una vita migliore ai suoi figli in Francia. Ci vuole molto per entusiasmare il Boss. Ma quel giorno i suoi occhi brillavano. Rappresentare il mio paese non riguarda solo una partita di calcio. Riguarda il mio sangue, la mia storia e i sogni dei miei genitori.