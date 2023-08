Krol esalta Koopmeiners: "Lo vedo bene in una big, ha caratura internazionale"

Ruud Krol, ex giocatore, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport parlando anche di Teun Koopmeiners, centrocampista accostato al Napol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ruud Krol, ex giocatore, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport parlando anche di Teun Koopmeiners, centrocampista accostato al Napoli: "Koop é un grande giocatore. Ha caratura internazionale e fa il titolare nella nazionale olandese: lo vedrei sicuramente bene in una big. Juve o Milan? Sarebbe certamente prezioso per entrambe".