Krol: "Lozano al Napoli come Mertens anni fa. In azzurro vedrei bene van de Beek"

Ruud Krol di calcio olandese se ne intende, ovviamente, viste le sue origini e il suo passato da grande difensore. L'ex azzurro è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Lozano avrebbe bisogno di tempo per integrarsi nel calcio italiano, ma ci starebbe molto bene al Napoli. Come Mertens qualche anno fa, potrebbe fare davvero tanto bene. Un altro calciatore che gioca in Olanda e consiglierei al Napoli è Van de Beek, molto simile ad Hamsik. Un giocatore che al Napoli manca dopo l'addio dell'ex capitano, per me è lui il giocatore che serve alla mediana del Napoli".