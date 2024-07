KS Egnatia, il tecnico: "Non vediamo l'ora di sfidare il Napoli". Il bomber: "Kvara è un campione"

Intervenuti su TeleclubItalia i prossimi avversari del Napoli nella prima amichevole internazionale di questa pre-stagione.

Intervenuti nella puntata odierna di 'Club Napoli All News' su TeleclubItalia i prossimi avversari del Napoli nella prima amichevole internazionale di questa pre-stagione, in collegamento l'allenatore Edlir Tetova e l'attaccante Redi Kasa nonché fiore all'occhiello della formazione Albanese del KS Egnatia, detentrice del campionato e della coppa nazionale albanese.

"Per noi è un grande orgoglio, poche volte possiamo giocare partite come queste". Mostra tutto il suo orgoglio e la sua soddisfazione l'allenatore albanese Edlir Tetova, allenatore del club albanese: "Per noi è un grande orgoglio poter affrontare il Napoli anche solo in amichevole, è un grande club e per noi è una grande occasione per crescere come squadra, l'anno scorso affrontammo l'Inter e quest'anno non vediamo l'ora di sfidare il Napoli di Conte, che è un grande allenatore. Noi veniamo da una stagione meravigliosa che ci ha permesso di vincere sia il campionato che la coppa ed il nostro obiettivo è quello di ripeterci ma sappiamo che non è mai facile. Abbiamo iniziato la stagione già 2 mesi fa e siamo in Islanda pronti per giocare la nostra prima partita internazionale per le qualificazioni di Conference League contro il Vikingur Reykyavik".

L'attaccante Kasa: "Mi ispiro a Leao, Kvara è un campione". Intervenuto nella trasmissione odierna anche L'attaccante Redi Kasa, attaccante classe 2001, con un trascorso anche tra le fila della giovanili del Parma: "Per me è un onore incredibile poter giocare contro il Napoli, guardo spesso il campionato Italiano che qui in Albania è un riferimento, il calciatore che mi piace di più in Serie A è Leao, ma ci sono altri grandi calciatori come Osimhen o Lautaro Martinez. Nel Napoli ovviamente il giocatore che mi piace di più è Kvaratskhelia, un vero campione, ed è un giocatore bellissimo da vedere".