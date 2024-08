Kvara come Hazard nel Chelsea di Conte? Fedele non ci sta: “Allora io sono Maradona…”

Il dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Kvaratskhelia nel ruolo che Hazard aveva nel Chelsea di Conte? Se Kvara è come Hazard, io sono Maradona. Hazard l'ho visto nel 2008: era un Kakà, un giocatore di quel tipo. Kvara è una seconda punta, invece. Nel Napoli del passato ha dovuto sacrificarsi per le due fasi, ma è forte di gambe e vuole concludere col tiro a giro. Scatta a destra e a sinistra, e quando gioca con la sua nazionale, la Georgia ha molte più occasioni da rete, perché gioca vicino all'attaccante.

Con Antonio Conte, appare più motivato? Lo motivano i soldi, quelli che potrebbe prendere rinnovando o andando altrove.

Natan? Dicono sia cambiato, ma per me non ha le stimmate del difensore.

Con Conte può migliorare? Il braccetto - ed io lo so, perché ho sempre avuto difese a tre - deve impostare, iniziare il gioco con una certa qualità. Thuram e Cannavaro, secondo voi, erano più esterni o difensori? E nel Parma facevano i braccetti... Il braccetto, insomma, deve essere un vero difensore: per questo, Natan e Olivera non potranno farlo mai. Il braccetto di sinistra, il solo che vedo, è Buongiorno".