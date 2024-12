Kvara, l'intermediario: "Sta facendo il suo, per me è un top. Sul rinnovo..."

Cristian Zaccardo, intermediario nella trattativa che ha portato Kvicha Kvaratskhelia al Napoli, ha concesso un'intervista sull'esterno offensivo georgiano e non solo a margine del Gran Galà del Calcio AIC in programma stasera a Milano. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

"Io lo vedo sempre bene, anche se sono di parte. Il Napoli è primo, la squadra è solida e si difende bene. Quando va in vantaggio, è davvero difficile riprenderla. Anche Kvaratskhelia sta facendo il suo campionato, è il terzo a Napoli per lui. Ha vinto lo Scudetto al primo tentativo, poi insieme a tutta la squadra ha avuto un'annata sfortunata. Adesso è al terzo anno tra le fila della società partenopea. Parliamo di un ragazzo eccezionale, che ha tanta qualità. Per me Kvara è un top".

Sulle trattative per il rinnovo di contratto col Napoli: "Il futuro è dalla sua parte, con le qualità che ha può solo crescere e migliorare ancora. Io sono fiducioso".

Su altri possibili Kvara per le squadre italiane: "In Georgia c'è un classe 2009 che sta facendo molto bene, gioca nello stesso ruolo di Kvara e ha 15 anni ancora da compiere, ma sta facendo molto bene".