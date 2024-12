Kvara o Neres? Agostinelli: "Conta il Napoli, ma possono giocare insieme..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex allenatore del Napoli, Andrea Agostinelli: “Secondo tempo di Genova? Ognuno ha la sua tesi, per mia esperienza averla asfaltata nel primo tempo può essere un problema mentale e diventa pericoloso. Il Napoli pensava di aver già vinto, io poi ho giocato in quello stadio e quando il Genoa gioca sotto la sua Curva diventa sempre pericoloso. Neres torna in panchina? Non sono problemi questi, è chiaro che molti se lo chiedono ma conta il Napoli e non Neres o Kvara.

Un tecnico è contento se ha più armi. Possono anche giocare insieme e quindi al posto di Politano, ma Conte vuole un lavoro anche quando il pallone ce l’hanno gli avversari”.