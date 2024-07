L’agente Morabito: “Osimhen? Dalla Francia mi dicono una cosa sulla pista PSG”

L’agente FIFA ed esperto di mercato Vincenzo Morabito è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

L’agente FIFA ed esperto di mercato Vincenzo Morabito è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Sulla vicenda Osimhen mi piacerebbe sapere il parere di Conte. Victor non va svenduto, perché se rimane il Napoli è da scudetto. Koopmeiners se non parte nei prossimi due giorni resta all’Atalanta, e la stessa cosa potrebbe essere per il nigeriano, sono curioso di sapere se ci sarà una deadline per la sua cessione. Dalla Francia mi dicono che la pista PSG si sia raffreddata forse per ragionamenti interni dopo il no per l’acquisto di Kvaraskhelia.

In Inghilterra intanto il mercato non è mai decollato, e all’Arsenal Osimhen piace, i soldi ce li avrebbero per poterselo permettere. Secondo me il Napoli ha un piano anche se rimanesse Osimhen, magari mettendogli un giovane alle spalle. Ma sarà la cessione di Dovbyk del Girona a far partire il valzer degli attaccanti, perché la Roma rischia di perderlo perché non ha trovato l’accordo con la squadra spagnola ma appena partisse poi a cascata ci sarà un giro di punte che potrebbe muovere anche Osimhen”.