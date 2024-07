L’agente Morabito sicuro: “Lukaku andrà al Napoli anche se resta Osimhen”

vedi letture

Vincenzo Morabito, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Vincenzo Morabito, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Chiesa? Il cartellino non ha una valutazione proibitiva perchè il calciatore ha un solo anno di contratto. E’ stato offerto al Manchester United per fare uno scambio con Sancho, scambio che non è avvenuto. La Juventus vuol cedere Chiesa che oggi non può valere più di 20 mln.

Lukaku? E’ in uscita verso il Napoli, anche se resta Osimhen il belga arriva lo stesso a Napoli.

Casadei? Può essere una soluzione per il Napoli, ma bisogna capire Conte cosa ne pensi. Il mercato del Napoli passa per la situazione Osimhen che però va chiarita presto”.