L'agronomo della Serie A: "Venerdì sopralluogo post-Universiadi per il terreno di gioco. San Paolo un modello..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Giovanni Castelli, l'agronomo della Lega Serie A: "Ho valutato il prato prima delle Universiadi, non ne conosco l'evoluzione. Ho un sopralluogo fissato per venerdì mattina per valutare il terreno di gioco e solo in quel momento capirò il lavoro di manutenzione ed eventuali problemi da risolvere per la prima gara interna. Prime due giornate fuori? Il tipo di prato beneficia tantissimo delle condizioni estive, ogni settimana in più accresce il recupero e quindi come si presenterà. Classifica italiana? Il San Paolo è il riferimento per gli stadi di serie A, è un impianto a 5 stelle per il terreno di gioco, salvo un periodo in cui perde una stella".