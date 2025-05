L'allarme di Chiariello: "Ultrà Cagliari chiederanno gara della vita! Ed il Napoli è svuotato..."

Umberto Chiariello in diretta a Radio Crc in vista della gara di venerdì sera contro il Cagliari, quella che vale lo Scudetto, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Io vi faccio uno scenario, i capi ultrà del Cagliari andranno nello spogliatoio della squadra e gli diranno: voi vi giocate la partita della vita perché noi dobbiamo intossicare Napoli e i napoletani. Purtroppo c'è questa maledetta inimicizia.

Il Cagliari verrà motivato dalla voglia dei suoi tifosi. Spero possa esserci una partita come Napoli-Torino, 2-0 al primo tempo. Ma la squadra fisicamente è svuotata, non vince un contrasto. L'Inter non ha giocato una buona partita, ho rivisto la partita, i gol sono arrivati come sempre su calcio piazzato. Sono 26 da inizio stagione e noi siamo a quota 0. La reazione del Napoli nel secondo tempo è durata solo un quarto d'ora".