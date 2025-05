Podcast Orlando: "Inter, quanti demeriti! Col Napoli che pareggia la Lazio devi mangiartela..."

A commentare il turno di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Inter, come giudica l'arbitraggio con la Lazio?

"Se non è rigore quello, quale devono dare? Stacca il braccio dal corpo sul pallonetto di Castellanos. E forse ce n'era uno sempre su Castellanos con Dimarco. Non credo che facciano bella figura a fare silenzio stampa, le colpe sono di squadra e allenatore, non dell'arbitraggio".

Scudetto buttato quindi?

"E' chiaro che Inzaghi è un grande allenatore, però è altrettanto chiaro che due Scudetti li ha buttati via. E pesa tantissimo, perchè sei nettamente più forte delle altre. Il Napoli negli ultimi 2 mesi è stato in condizioni precarie. Ieri capendo che il Napoli non riesce a fare gol, alla Lazio devi mangiartela e non lo hai fatto".

Roma, circola a sorpresa il nome di Klopp:

"Sconfesserebbe quello che ha detto Ranieri, che sarà un mercato in cui si dovrà essere più bravi a scegliere che a spendere. I Friedkin se si sono messi in testa di fare una campagna acquisti spaventosa allora...".