Trevisani: "Il Napoli non ha idee così chiare, perciò quando manca il fiato va piano"

Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, ha parlato dell'ultimo turno di campionato in cui Napoli e Inter hanno entrambe clamorosamente pareggiato, rimandando l'assegnazione dello scudetto all'ultima giornata. Di seguito le parole di Trevisani, che si è soffermato sul rendimento altalenante degli uomini di Antonio Conte:

"Il Napoli continua ad andare piano, con tanti pareggi, c’è anche un discorso di gioco da fare. Certo non vale l’Inter ma vale il Monza? Pure lì ha sofferto tanto, non avendo idee così chiare quando manca il fiato viene a mancare un po’ ogni discorso. Tensione Conte? La minaccia fisica addirittura è eccessiva. Posso capire la tensione, la pressione, la protesta… ma così no. Poi è chiaro Conte ha fatto all in dicendo la storia la fa chi vince e quindi poi devi vincere”.