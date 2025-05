Tacchinardi: "Queste dichiarazioni di Conte mi hanno fatto un po' pensare"

vedi letture

Alessio Tacchinardi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sentir dire che non c’era rigore su Neres è assurdo. Il fallo di Simeone c’era, ma anche quello su Neres. Il campo dice che ieri è stato un finale al cardiopalma, ora il Napoli non può fallire. Immagino cosa stia accadendo a Napoli per la ricerca del biglietto. Ci sta che ieri ci fosse un po’ di preoccupazione nel Napoli, col Genoa ha preso un goal da ingenui. I calciatori sono esseri umani, non sono robot.

Le dichiarazioni di Conte m’hanno fatto un po’ pensare, lui ha allenato anche a Bari al sud, ma Napoli è una piazza alla quale non era abituato. Questa passione enorme di questo popolo ti stanca e ci sta, poi ha perso Kvaratskhelia e tanti altri pezzi per infortunio. Quella di ieri è stata una serata emozionante, poi Bisseck ha fatto un’ingenuità clamorosa. Era da tanto che non vivevamo un campionato come questo. Venerdì ci si gioca la vita, non va sottovalutato il Cagliari, ma il Napoli non può fallire perchè la gioca anche in casa”.