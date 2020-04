L'annuncio di Spadafora: "Oggi incontrerà la Figc. Possiamo pensare di riprendere gradualmente"

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sta rispondendo in questi minuti al question time in Senato: "Dobbiamo ripartire perché lo sport è importante non solo come valore economico ma come valore sociale. Gradualmente potremo pensare di riaprire tutta la parte degli allenamenti, mentre per quel che riguarda i campionati e la attività motoria all'aperto valuteremo insieme al comitato tecnico scientifico.

Ho chiesto che tutte le federazioni si esprimano in modo che si possano applicare protocolli sanitari per poter riprendere l'attivita' sportiva in sicurezza, venerdi' ricevero' l'esito di questo lavoro. Oggi invece incontrerò i rappresentanti della Figc e del mondo del calcio. Al calcio va attribuito il giusto valore di azienda, ma lo sport non è solo il calcio e il calcio non è solo la Serie A.

Il Governo ha piena consapevolezza della drammaticità della situazione. C'è un confronto costante con tutte le organizzazioni sportive, dal Coni al Cip agli enti ai dilettanti. E abbiamo aperto un canale privilegiato con il territorio per lo sport di base, per avere suggerimenti e notizie su ciò che sta accadendo in tutte le regioni italiane".