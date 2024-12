L’apertura di Conte: “Prima o poi vedrete anche Kvara e Neres insieme”

L'allenatore del Napoli Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa da Castel Volturno prima della sfida contro il Venezia e ha trattato vari temi, tra cui ovviamente anche il ballottaggio in attacco e le condizioni di Politano.

Come sta Politano? In prospettiva è possibile la convivenza Neres-Kvara?

"Tutto è possibile, tutti possono far parte dell'11 del Napoli, poi sappiamo che ci sono situazioni di equilibrio e bisogna valutare che tipo di partita vai ad affrontare. Ci sono squadre più difensive, più offensive, fai tante valutazioni. Stiamo parlando di giocatori che possono determinare, finora abbiamo visto sempre dall'inizio Matteo con Kvicha, nelle ultime due Matteo con David, prima o poi vedrete anche David con Kvicha. Ma questo non significa bocciatura per nessuno. Ieri Matteo ha avuto questo problema intestinale, oggi s'è allenato e valuteremo attentamente. Non ci sarà nessun problema, non lo so quando vedrete le varie soluzioni, ma prima o poi le vedrete".