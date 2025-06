Napoli-Milinkovic-Savic, frenata! Cds a sorpresa: "Non una priorità, ci sono altri nomi"

Il Napoli lavora ad un altro portiere nonostante l'obiettivo di blindare Alex Meret, in scadenza a fine giugno, ormai raggiunto. La stretta di mano c'era da tempo, resta solo da annunciare il rinnovo ed accadrà presto (nuova scadenza 2027), assicura il Corriere dello Sport che però aggiorna anche sul nuovo fronte, quello dell'interessamento a Vanja Milinkovic-Savic del Torino.

Secondo il quotidiano, c'è da registrare una frenata ed il portiere serbo ad oggi non rappresenta una priorità. Il Napoli riflette su altre opzioni, ci sono in gioco altri nomi, altri profili, anche più giovani, ma i due club si sono confrontati e si è discusso anche di Ngonge, che piace al Toro, dove ritroverebbe Baroni che lo ha allenato all’Hellas. Milinkovic-Savic ha una clausola da 19mln per l’Italia ed il Napoli ha già informato il Torino che, nel caso, non intenderà coprirla. Il Napoli non ha fretta e si prenderà del te3mpo. Piace anche Zion Suzuki, 23enne del Parma che lo ha già dichiarato incedibile, ma il mercato resta imprevedibile.