Anguissa resta! Niente Arabia, via al rinnovo: sarà un centrocampo da sogno

Frank Zambo Anguissa, dopo due scudetti vinti con la maglia del Napoli, ci riproverà anche quest’anno dopo esser stato sfiorato dall’idea di andar via. Lo annuncia il Corriere dello Sport, raccontando che la conferma in maglia azzurra non è più solo un sospetto. Come un anno fa quando poteva partire, direzione Arabia, prima dell’arrivo di Conte e del veto sulla cessione. Quest’anno il Napoli lo avrebbe assecondato e infatti si muoveva già per il sostituto, poi il colpo di scena.

Su Anguissa era tornata la Saudi Pro League, in particolare l’Al-Qadsiah ed il Napoli aveva fissato il prezzo in 20mln di euro. Le cose però cambiano in fretta ed ora invece il tema è il rinnovo. Cifre e dettagli da definire, ma la volontà del Napoli è chiara. Di conseguenza, interrotti i contatti con il Milan per Yunus Musah. In ghiaccio pure il sostituto di Billing perchè anche Lee Kang-in, il 24enne sudcoreano del Psg che piace da tempo senza altre uscite sarebbe il sesto in mediana.