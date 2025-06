Una squadra di Serie A per Ambrosino, Sky: l'azzurrino può finire al Cagliari

vedi letture

Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 e numero 9 dell’Italia Under 21 impegnata agli Europei di categoria (domenica la Nazionale allenata da Nunziata sfiderà la Germania nei quarti di finale). Ambrosino è rientrato al Napoli dopo il prestito al Frosinone, dove ha totalizzato 5 gol in 37 presenze. Il giovane centravanti potrebbe ora proseguire la sua crescita in Serie A con un’altra maglia.

Il Cagliari ha infatti manifestato un concreto interesse e sta trattando con il Napoli per acquisirlo in prestito del centravanti. L’obiettivo del club rossoblù è rinforzare il reparto offensivo con un profilo giovane e promettente. Le parti stanno lavorando per trovare l’intesa definitiva nelle prossime settimane. A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.