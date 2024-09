L'attore Esposito contro Osimhen: "Ha sempre messo se stesso davanti al Napoli"

Salvatore Esposito, attore, ha rilasciato un’intervista a Kisskissnapoli.it: “Antonio Conte ha una grande mentalità vincente, non lo dice solo la sua storia ma i fatti. Noi tifosi viviamo la partita con la Juventus come una gara molto importante, ma se vogliamo fare l’upgrade come dice De Laurentiis dobbiamo andare oltre. I tre punti col Cagliari sono uguali ai tre punti con la Juventus. Conte ha ragione, pensare alla Juve sarebbe da provinciali: anche perché poi rischi di concentrati su quella partita e perdere energie per quella contro il Cagliari. Che senso avrebbe?”.

Lukaku è l’uomo giusto per il post Osimhen? “Lukaku è quello che ci voleva, se il mister ha fatto carte false pur di averlo un motivo ci sarà. Al di la delle questioni tecnico tattiche Lukaku è ottimo per il modo di giocare del Napoli. Lo schema di gioco di Conte si fonda sulle spalle di un grande centravanti, nemmeno Osimhen riusciva a dare la presenza che da Lukaku in area di rigore”.

Che ne pensi della questione Osimhen? I tifosi del Napoli non avrebbero meritato un suo saluto? “Troppo spesso tendiamo ad elevare i calciatori a idoli indiscussi senza mai chiederci realmente chi sono. Osimhen è sempre quello che ha tolto le immagini con la maglia del Napoli per un video sui social. Dobbiamo essergli grati per essere stato l’attaccante del terzo scudetto, ma non si è mai dimostrato vicino ai tifosi. Ha messo sempre se stesso davanti al Napoli, una cosa che Conte non permette ai suoi giocatori. Per migliorare bisogna lavorare di squadra, il napoli ha fatto benissimo a cedere Osimhen anche se in prestito. Il vero top player è Conte”.

Il Napoli può lottare per lo scudetto? “Da tifoso ti dico che il Napoli deve sempre lottare per lo scudetto, soprattutto dopo una campagna acquisti del genere. Dal punto di vista di chi ama il calcio, vedo un Inter che ha cambiato poco e che da anni sta con Simone Inzaghi, e una Juventus che ha fatto grandi acquisti. Quest’anno un posto in Champions potrebbe far fare un ulteriore step a Conte e a tutta la squadra”.