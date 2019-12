L'attore Marco D'Amore svela: "Sono grande amico di Ibrahimovic, da anni lo tartassiamo per portarlo a Napoli"

"Sono molto dispiaciuto, Ancelotti è uno degli ultimi signori del calcio, soprattutto in termini di palmares. Ora mostriamo stima e affetto per Gattuso". Così parla a TMW Radio l'attore Marco D'Amore, alias Ciro Di Marzio, nelle sale italiane in questi giorni con la pellicola 'L'immortale'. "Gattuso è uno di temperamento e di idee. Ibrahimovic? Siamo grandi amici di Zlatan, lui è davvero Immortale. Io e Salvatore Esposito (Genny Savastano in 'Gomorra)' lo tartassiamo da anni per portarlo a Napoli".