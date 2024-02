L'azzurro Ambrosino: "Finalmente ora ho spazio al Catanzaro. Ruolo? Vi dico la mia"

Di questo ha parlato nel corso della conferenza stampa odierna Giuseppe Ambrosino attaccante classe 2003, arrivato in estate dal Napoli.

Quello attuale è un momento in chiaroscuro per il Catanzaro allenato da Vincenzo Vivarini. Da un lato c'è la soddisfazione per i quattro risultati utili consecutivi ottenuti nell'ultimo periodo, mentre dall'altro le sole tre vittorie messe in archivio nelle ultime dieci giornate hanno portato ad un rallentamento nella corsa playoff.

Di questo ha parlato nel corso della conferenza stampa odierna Giuseppe Ambrosino attaccante classe 2003, arrivato in estate dal Napoli. “Sono contento di aver trovato più spazio dalla fine del girone d’andata - si legge su CalcioCatanzaro.it -, ma l’importante è che la squadra faccia bene indipendentemente da chi gioca perchè tutti diamo il 100%. Il ruolo? Mi sto trovando bene a fare sia la prima che la seconda punta. Il mister mi sta chiedendo anche di aiutare di più la squadra nella fase difensiva e mi sto applicando proprio per migliorare sotto questo aspetto. Il rapporto con i miei compagni è ottimo e quindi per me diventa semplice giocare in tutti i ruoli che il mister mi chiede”.