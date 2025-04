L'economista Vettosi: “Ecco quanto può spendere il Napoli in estate per non accumulare debiti"

“Il Napoli in Champions è un grande risultato economico. La nuova Champions, in particolare, vale di più complessivamente ma potrebbe valere qualcosina in meno per come è modulata. Si ricordi che tra vecchia e nuova formula ci sono 400 milioni di euro di premi in più ma ci sono anche 36 squadre invece di 32, quindi il montepremi va ripartito su più compagini. Se – ha detto l’esperto di economia e finanze Fabrizio Vettosi a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - prima si viaggiava sui 600 milioni di montepremi, ora si parla di 850 milioni, quindi la nuova Champions premia chi si classifica nelle posizioni di vertice sia nella fase ad eliminazione diretta che, soprattutto, nei gironi. Il ricavo sarebbe di circa 50 milioni se il Napoli riuscisse a classificarsi nelle prime 8 andando agli ottavi.

Quanto può spendere il Napoli sul mercato estivo? Se fossi l'ad del Napoli, considerando anche l'investimento di 30-50 milioni di euro per il centro tecnico, bisogna vendere Osimhen e si potrebbero investire 70/80 milioni di euro. L'eventuale vendita di alcuni giocatori (Anguissa o Lobotka, che potrebbero andar via) potrebbe aumentare un po' la capacità di investimento ma si dovrebbero acquistare altri giocatori. Personalmente mi darei un obiettivo di spesa di 100 milioni di euro per non accumulare debiti e considerando l’investimento sul centro tecnico. Se ci fossero altre cessioni si potrebbe investire qualcosa in più, anche se poi si dovrebbero comprare i sostituti”.