L'esagerazione di Platini: "Dybala somiglia a Maradona"

L'ex fuoriclasse della Juventus, Michel Platini, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Ecco le sue parole raccolte da Guido De Carolis:

Sulla Champions: "La competizione è molto più aperta. Sono tre finali: quarti, semifinale e finale. La Juve deve ancora giocare l’ottavo e con il Lione sarà tosta. Il Lione non ha giocato in campionato e parte sfavorito? Non credo. Il calcio non è matematica, la Juve deve vincere sul campo, non nelle chiacchiere. Il Lione arriverà preparato alla partita".

Sulle difficoltà dei bianconeri: "Quando sta fisicamente bene è fortissima, se cala un po’ va in difficoltà".

Su Ronaldo: "Ronaldo il nuovo Platini? Non ha bisogno di essere me. Ha fatto tante cose, a Manchester, a Madrid: è sempre stato un vincente, ha sempre conquistato titoli. Per la Juventus è stato un bel traguardo farlo venire a Torino: Ronaldo ha uno spirito giovane, non molla mai niente. Comne si gestisce il suo finale di carriera? Finale della sua carriera o finale della sua vita? Io mi sono ritirato a 32 anni, perché stavo male al tendine. Ronaldo non deve pensare alla fine della carriera, decide il destino. Non volevo essere allenatore e il destino mi ci ha fatto diventare. Poi mi ha spinto a essere presidente della Coppa del Mondo in Francia, lì ho incontrato Blatter e mi sono lanciato in politica, Uefa e poi la Fifa. Insomma non ho deciso, è successo. Ronaldo avrà delle proposte, è forte, bravo, intelligente: un campione e un esempio. Zidane è diventato allenatore del Real Madrid dopo dieci anni che si annoiava. Il destino fa tutto e ti fa cominciare qualcosa".

Su Dybala: "Dybala è un po’ Platini? Come stile ricorda Sivori, ma somiglia più a Maradona che a me. Non è che ha il talento di Maradona, per quello ha il suo ed è già tanto".