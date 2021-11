L'ex ad Inter sul caso plusvalenze: "In passato pagò il Parma, sarebbe leggerezza incredibile della Juve

In un'intervista a FcInter1908, l'ex ad dell'Inter e tra i fautori e creatori del Fair Play Finanziario, Ernesto Paolillo, ha parlato del caso plusvalenze. "È una pratica già usata in passato da altre squadre, ovviamente di minor levatura. Non si spiegava come facessero ad andare avanti e all'improvviso comparivano queste plusvalenze che mettevano tutto a posto e una società ha pagato pesantemente questo, il Parma. Non avrei mai pensato e faccio ancora fatica a pensarlo che in grandi squadre si facciano operazioni di questo tipo. Mi meraviglia che lo possa fare una società quotata in borsa come la Juve che, oltre ai normali controlli, ha anche i controlli dovuti ai revisori dei conti e alla Consob. Sono molto stupito da questa cosa, mi auguro che non ci sia nulla di tutto questo. Se le verifiche porteranno a qualcosa di concreto ci saranno conseguenze sia sul piano sportivo che fuori dal campo: a livello sportivo scattano le penalizzazioni e a livello non sportivo per una società quotata in borsa c'è il penale. Per questo mi sembra impossibile una leggerezza del genere".