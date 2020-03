L'ex allenatore azzurro Bianchi: "ADL a Castel Volturno dimostra serietà del club"

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Giocare a porte chiuse è completamente diverso dal giocare con gli spettatori. Dovremmo farci l'abitudine perché non vedo una via d'uscita e neanche il traguardo vicino. Per quanto riguarda il rendimento delle squadre, bisognerà vedere come risponderanno a quest'emergenza. Gattuso? Quando un presidente veniva e parlava di me dicendo che sarei stato per tanto tempo sulla panchina, puntualmente dopo tre mesi ero in discussione. Dal di fuori non si può dire. Il fatto che il presidente sia andato a Castel Volturno mostra la serietà della società che vuole stare vicina alla squadra dopo la situazione molto difficile dei mesi scorsi".