L'ex arbitro Casarin su Roma-Napoli: "Corretto l'annullamento del rigore"

"Irrati sul rigore salvato dal VAR. Abisso controlla". Questo il titolo dell'analisi arbitrale di Paolo Casarin

TuttoNapoli.net

"Irrati sul rigore salvato dal VAR. Abisso controlla". Questo il titolo dell'analisi arbitrale di Paolo Casarin, ex direttore di gara e ora opinionista, sulle pagine del Corriere della Sera: "Per Roma-Napoli l’arbitro è Irrati con Di Paolo al Var. Inizio veloce e deciso: Irrati, un arbitro sempre corretto, limita i fischi. Giallo per Smalling al 21’.Al 38’ Rui Patricio si tuffa verso il pallone che, per questo, si dirige verso il corner. Irrati concede il rigore pensando a un intervento su Ndombele, vicino al pallone. Il Var lo richiama al video e Irrati può giudicare che il contatto non è avvenuto su Dombele ma con il palmo della mano, sul pallone. Corretto, perciò, l’annullamento del rigore".