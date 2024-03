L’ex arbitro Iannone boccia La Penna: "Ha sbagliato tutto dal punto di vista disciplinare"

"Acerbi, a farsi scusare perché il comportamento di Juan Jesus è stato di grande lucidità e di grande equilibrio".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Antonio Iannone, ex arbitro: "Sotto l'aspetto disciplinare, La Penna non ha preso i provvedimenti giusti ed è stato fortunato e la chiosa di tutte le chiose la fa Juan Jesus quando governa lui quell'episodio con grande equilibrio e porta il giocatore avversario, Acerbi, a farsi scusare perché il comportamento di Juan Jesus è stato di grande lucidità e di grande equilibrio. Questo per dire che cosa? Che la partita non è degenerata, non perché La Penna sia stato bravo disciplinarmente, ma perché i giocatori in campo hanno contribuito affinché la contesa rimanesse nei binari dell'agonismo. Basti pensare che Inzaghi tra il primo e il secondo tempo tira fuori Pavard perché era stato ammonito. T

Tre episodi segnano la partita? Sono stati valutati tutti da un essere umano, il quale è ricorso alla tecnologia quando ha potuto e la tecnologia nel rigore assegnato da La Penna e correttamente annullato è stato fatto un buon un buon lavoro, ristabilendo la verità, in quanto il giocatore dell'Inter partiva oltre il penultimo difensore quindi l'azione era viziata da un fuorigioco punibile; sul caso della rete che parte da una palla inattiva, cioè dal calcio d'angolo, se chi è allo strumento vede e rivede questa cosa e c'è lì un'assistente - perché noi non dobbiamo perdere di vista che c'è un arbitro e ci sono due assistenti nonché un quarto ufficiale di gamba sul terreno di gioco - vedono qualcosa e si assumono la responsabilità attraverso una segnalazione, per me fa fede anche il loro contributo prezioso. Se poi la macchina non ha le prove per certificare il contrario, è giusto che quello rimanga una situazione di campo, va accettata. Per me La Penna resta sempre un 5".