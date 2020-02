L'ex arbitro Paparesta: "Giua pensava che Milik volesse prenderlo in giro"

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gianluca Paparesta, ex arbitro e dirigente sportivo: “L’arbitro deve essere al servizio del calcio, non deve fare il protagonista. Giua? Qualcosa deve essere rivisto dal designatore Rizzoli e da Nicchi: dovrebbero far capire agli arbitri che devono farsi aiutare dal mezzo tecnologico e non utilizzarlo male tanto da far pensare che è meglio non usarlo".

LO SBAGLIO DI GIUA - "Le immagini mostrano chiaramente il contatto e il fatto che Milik sia stato agganciato. A questo contatto però, l’arbitro ha dato una valutazione sua: la volontà di ingannarlo. Provando ad interpretare il pensiero di Giua, il contatto viene accompagnato dal tuffo di Milik e probabilmente Giua ha deciso che il polacco voleva prenderlo in giro. Il Var non può obbligare l’arbitro ad andare al monitor. Se qualcuno spiegasse le decisioni degli arbitri però, non ci sarebbero tutte queste polemiche”.