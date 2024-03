L'ex azzurro Casale: "Conte è perfetto per ricostruire. Terrei Calzona solo in un caso..."

Nel corso del TMW News è intervenuto Pasquale Casale, ex calciatore tra le altre del Napoli

Nel corso del TMW News è intervenuto Pasquale Casale, ex calciatore tra le altre del Napoli.

La panchina del Napoli del prossimo anno: Calzona può giocarsi le sue carte? "Sì ma deve dimostrare di aver trovato le giuste soluzioni. Ancora a volte questo Napoli non dà continuità nella compattezza di squadra: in alcune occasioni si gioca bene in difesa e non in attacco e viceversa. Quando si arriverà ad un gioco consolidato e affidabile avrà anche Calzona le sue chances, fermo restando che poi se il Napoli riesce ad entrare in Champions si meriterà di restare".

Anche Pecchia è stato accostato al Napoli... "E' un tecnico che sta facendo benissimo. Non lo vedrei male ma occorre capire quali sono i programmi: un allenatore giovane con i giovani può avere dei problemi nella gestione dei talenti; se invece il Napoli diventa più forte può allenarlo Pecchia anche se poi bisogna vederlo in una squadra e in un campionato diverso. Conte? Adesso che c'è da ricostruire sono più possibilista. Certo, vuole incidere sul mercato e a De Laurentiis piacciono i tecnici che non siano troppo invadenti. Per questo può esser difficile, ma dopo questo anno non bellissimo il suo arrivo potrebbe starci perchè ripeto avrebbe la possibilità di ricostruire e impostare un nuovo progetto".