L'ex azzurro Daino: "Icardi? Lo vedrei bene al Napoli, per come sta costruendo la squadra ADL..."

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto Daniele Daino, ex giocatore del Napoli, che ha detto la sua sul caso Icardi: "Non penso che le società vadano a ragionare di tenere un giocatore per fare uno sgarro all'altra. Icardi rimane nella top 3 degli attaccanti in Serie A. L'Inter deve capire come arrivare con Icardi a quell'attaccante che manca da affiancare a Lukaku. Per me è Dybala. Se l'Inter dovesse riuscire a scambiare Icardi con Dybala, oltre ad un conguaglio, sarebbe perfetto. La coppia Dybabala-Lukaku con Conte sarebbe una coppia formidabile. Altrimenti vedrei Icardi al Napoli, visto come sta costruendo la squadra Adl. Dzeko all'Inter? Se prendi Lukaku, non ha senso portare anche lui. L'Inter ha bisogno di un giocatore più tecnico, una seconda punta".