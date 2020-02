L'ex azzurro Pià: "Sarri ha fatto giocare il Napoli a grandi livelli, ma in Italia non si dà tempo"

L'ex attaccante Inacio Pià ha parlato a Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio, soffermandosi anche sul momento di Sarri.

I problemi di Sarri: "Ha bisogno di tempo, fa un calcio di movimento, diverso da quello di Allegri. E' normale che la Juve vuole vincere, giocando bene, ma adesso non è così. Anche il tecnico ha capito che si devono fare più punti, anche per ricreare un ambiente sereno. La Juve ha bisogno di vincere, lui ha fatto giocare a grandi livelli il Napoli, ma non si dà il tempo in Italia a raggiungere certi livelli".